Industrie

Feuer in Landshuter BMW-Werk gelöscht: Keine Verletzten

Landshut / Lesedauer: 1 min

Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. (Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild )

Im BMW-Werk Landshut hat ein Feuer in der Lüftung einer Halle Schäden angerichtet. Wie die Landshuter Polizeiinspektion am Freitag mitteilte, löste ein Funke aus einer Zerspanungsanlage am späten Vorabend das Feuer in den Lüftungsrohren aus, die Halle wurde demnach stark verqualmt.

Veröffentlicht: 24.11.2023, 08:40 Von: Deutsche Presse-Agentur