Feuer in Lagerhalle verursacht hohen Schaden

Ein Feuer in einer Lagerhalle in Unterfranken hat nach ersten Schätzungen einen Schaden im hohen sechsstelligen Bereich verursacht. Wegen des starken Rauchs räumte die Polizei am Samstag in Goldbach (Landkreis Aschaffenburg) unter anderem Geschäfte in der Nähe. Verletzt wurde demzufolge bei dem Brand aber niemand.

Als Polizei und Feuerwehr am Vormittag am Brandort eintrafen, schlugen nach Angaben der Einsatzkräfte schon Flammen aus der Lagerhalle des metallverarbeitenden Betriebs. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, wie es zu dem Feuer kommen konnte.