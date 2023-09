Nürnberger Land

Feuer in Autohaus: Mehrere Fahrzeuge zerstört

Hersbruck / Lesedauer: 1 min

Bei einem Feuer in einem Autohaus in Hersbruck (Landkreis Nürnberger Land) sind in der Nacht zu Montag mehrere Fahrzeuge zerstört oder beschädigt worden. Der Brand habe zwar binnen einer halben Stunde gelöscht werden können, erklärte die Polizei, der Schaden sei aber hoch.

