Feuer in Asylunterkunft: Verletzter und hoher Schaden

Bei einem Brand in einer Asylbewerberunterkunft im Landkreis Traunstein ist ein Mensch leicht verletzt worden. Die Unterkunft in Reit im Winkl habe beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Dienstagmittag bereits in Vollbrand gestanden, teilte die Polizei mit. Die Löscharbeiten sollten den Angaben nach noch bis zum Abend dauern. Die Brandursache war vorerst unklar. Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe eines mindestens sechsstelligen Euro-Betrags. Weitere Details konnte die Polizei zunächst nicht nennen.