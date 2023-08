Polizei

Feuer im Treppenhaus: 53–Jähriger festgenommen

Kassel / Lesedauer: 1 min

Ein Mann trägt Handschellen. (Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration )

Nach einem Feuer in einem Treppenhaus eines Kasseler Mehrparteienhaus hat die Polizei einen 53 Jahre alten Mann als mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Wie eine Polizeisprecherin am Montag berichtete, soll er am Sonntag in dem Gebäude eine Papiertonne in Brand gesteckt haben.

Veröffentlicht: 14.08.2023, 14:45 Von: Deutsche Presse-Agentur