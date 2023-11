Feuer im Gefängnis Stadelheim: Häftlinge verletzt

In der Münchner Haftanstalt Stadelheim ist am Mittwoch ein Brand ausgebrochen. Ein Häftling sei schwer verletzt worden und werde im Krankenhaus behandelt. Zwei weitere Insassen kamen mit leichten Verletzungen in die Klinik.

Neun Gefangene sowie fünf Justizbeamte seien leicht verletzt worden, mussten aber nicht ins Krankenhaus, teilte die Feuerwehr München mit. Zwölf Gefangene seien mit sogenannten Fluchthauben, die vor Rauch und Hitze schützen, aus dem Gebäude geführt worden.

Ein Justizvollzugsbeamter habe die Feuerwehr gerufen, weil eine Zelle in Flammen gestanden habe und der gesamte Trakt stark verraucht gewesen sei. Die Polizei ermittele zur Brandursache.