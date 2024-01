Oberpfalz

Feuer bricht in Scheune mit Oldtimern aus: Millionenschaden

Weiherhammer / Lesedauer: 1 min

Ein Mitglied der Feuerwehr beim Löscheinsatz. (Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild )

Schaden in Millionenhöhe: Eine Scheune mit sieben Oldtimern ist in der Oberpfalz in Brand geraten. Das Feuer brach in dem Gebäude in Weiherhammer (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) in der Nacht auf Mittwoch aus und griff auf eine weitere Scheune über, wie das Polizeipräsidium Oberpfalz mitteilte.

Veröffentlicht: 10.01.2024, 11:24 Von: Deutsche Presse-Agentur