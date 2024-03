Feuer auf Bauernhof: 100.000 Euro geschätzter Schaden

Bei einem Feuer auf einem Bauernhof in der Nähe von Nürnberg ist ersten Schätzungen nach ein Schaden von etwa 100.000 Euro entstanden. Wie ein Polizeisprecher sagte, war am frühen Mittwochmorgen aus bislang ungeklärter Ursache ein Stall auf dem Anwesen in Arberg (Landkreis Ansbach) in Brand geraten. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Im Stall hatten sich den Angaben zufolge drei Schweine befunden - ob sie das Feuer überlebten, war zunächst unklar. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach wurde den Angaben nach zerstört. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.