Festnahme nach Brand in Asylbewerberheim

Selb

Nach dem Brand eines Asylbewerberheims in Oberfranken haben die Ermittler einen Mann festgenommen. Der 35-Jährige werde verdächtigt, die Unterkunft in Selb (Landkreis Wunsiedel) in der Nacht zu Samstag angezündet zu haben, teilten Polizeipräsidium Oberfranken und Staatsanwaltschaft Hof am Dienstag mit.

28.11.2023