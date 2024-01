Fernsehspektakel mit Watschngarantie: „Fastnacht in Franken“

Viele Kostüme sind noch streng geheim, das Programm der Büttenredner, Comedians und Gardetänzerinnen sowieso: Wenige Tage vor der beliebtesten Show im Bayerischen Fernsehen, der „Fastnacht in Franken“, steigt die Nervosität nicht nur bei den Neulingen wie den Oberschwappacher Jungs Lubber und Babbo. „Ein Traum geht in Erfüllung, es ist eine Ehre für uns“, sagte Babbo alias Matthias Schmelzer am Dienstag in Veitshöchheim bei Würzburg. „Wir hoffen, dass es den Anforderungen des Publikums gerecht wird“, ergänzte Lubber, der eigentlich Thomas Klug heißt.

An diesem Freitag (2. Februar) heißt es wieder „Franken Helau!“ bei der Kultsendung, die rund dreieinhalb Stunden dauert und live aus einer sonst schlichten Veranstaltungshalle übertragen wird. „Wir tanzen den Promis auf den Köpfen herum“, versprach Kabarettist Volker Heißmann. Er wird mit seinem Kompagnon Martin Rassau wieder in deren Paraderolle als „Waltraud und Mariechen“ im Saal unterwegs sein.

Traditionell stellt das Duo einige der teils bis zur Unkenntlichkeit verkleideten Promis vor, natürlich mit Seitenhieben. „Für den ein oder anderen hat man schon vorher einen Spruch parat“, sagte Heißmann zu seiner Vorbereitung. „Aber 90 Prozent ist wirklich spontan: Das sind die schlimmsten zehn Minuten für die Redaktion. Wir sagen dann am Schluss: Wir wussten nicht, was wir tun.“

Die Künstler der Sendung kreieren für das Spektakel eigens ein neues Programm. Damit erzielt das Bayerische Fernsehen alljährlich die höchsten Einschaltquoten. Unter den Zuschauern im Saal sind seit Jahren auch viele Politiker und bekannte Gesichter wie die Fränkische Weinkönigin oder der ein oder andere Bischof.

Auf dem Platz der früheren Landtagspräsidentin Barbara Stamm, die bis zu ihrem Tod 2022 ein großer Fan der Frankenfastnacht war, wird heuer eine Mitarbeiterin der Lebenshilfe Würzburg sitzen. Stamm habe die Organisation sehr unterstützt, sagte der Präsident des Fastnacht-Verbands Franken, Marco Anderlik.

Für Unterhaltung wollen auf der Bühne viele Urgesteine des Frankenfaschings sorgen, etwa Bauchredner Sebastian Reich und sein Nilpferd Amanda, Comedian Michl Müller und die Altneihauser Feierwehrkapell'n aus der Oberpfalz - mit der ein oder anderen Watschn für die Franken.