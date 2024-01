Um 3,2 Prozentpunkte auf 14,4 Prozent rutschten die bayerischen Grünen bei der Landtagswahl vom Oktober vergangenen Jahres ab. Das wäre eigentlich Anlass genug gewesen, auf dem Parteitag am vergangenen Wochenende in Lindau eine Fehleranalyse oder eine Strategiekritik vorzunehmen. Doch das war von der Parteiführung so nicht vorgesehen. Es sollte alles im Wesentlichen so weitergehen wie bisher nach dem Motto „nach vorne schauen“, doch die Delegierten machten dabei nicht mit.

Das bisherige Führungsduo, bestehend aus Eva Lettenbauer und Thomas von Sarnowski, bekam das bei der Wahl zu spüren. Obwohl von Landtagsfraktionschefin Katharina Schulze unterstützt, kegelten die Delegierten den 35-jährigen Politikwissenschaftler Thomas von Sarnowski aus dem Führungsduo und ersetzten ihn durch die Chiemgauer Bio-Bäuerin Gisela Sengl (63), die bei der Landtagswahl knapp den Wiedereinzug ins Parlament verpasst hatte.

Womit Sengl punkten konnte

Fast hätte es auch die Co-Vorsitzende Eva Lettenbauer (31) erwischt, die ihr Amt nur denkbar knapp verteidigen konnte. Damit ist jedenfalls die als „Schülersprecher-Duo“ verspottete Doppelspitze Vergangenheit.

Die Delegierten reagierten damit auf die besonders starken Verluste der Grünen auf dem Land und den vom politischen Gegner gezielt gestreuten Vorwurf, sie seien eine Partei der jugendlichen Großstadt-Intellektuellen „ohne Bayern-Gen“, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im Wahlkampf formulierte. Gisela Sengl verkörpert das Gegenteil und könnte vielleicht eine Art politischer Erbin des 2010 verstorbenen Landesvorsitzenden Sepp Daxenberger werden, der die Sprache des Bauernstands pflegte und die Anliegen der Landbevölkerung verstand.

Landbevölkerung mitnehmen

Schon taucht die Vermutung auf, Sengl könnte sich bis zur nächsten Landtagswahl 2028 zur Bedrohung für die 38-jährige Schulze entwickeln, die ebenfalls in die Schublade „großstädtische Intellektuelle“ passt. Denn es ist keine Frage, dass sie nach den Planungen der Grünen-Führungszirkel in vier Jahren als alleinige Spitzenkandidatin in die Landtagswahl gehen soll. Vielleicht hätte Schulze in Lindau noch die schwere Beschädigung des bisher amtierenden Landesvorstands durch persönliches Eingreifen abwenden können, doch musste sie wegen einer Erkrankung zu Hause bleiben.

Trotz optimistischer Parolen und wohlklingender Programmatik sind auf dem Lindauer Parteitag die Machtperspektiven der bayerischen Grünen nicht rosig. Ihre Fraktionsvorsitzende Schulze könnte bei der Landtagswahl 2028 für das Amt der Ministerpräsidentin kandidieren, weil siedann inzwischen das verfassungsmäßig vorgeschriebene Mindestalter von 38 Jahren erreicht hätte - aber bis dahin wird noch viel Wasser die Isar hinunterfließen. Erst einmal haben die Umfragewerte für Bayern die CSU von Ministerpräsident Söder stabilisiert. Seit der Landtagswahl soll die CSU demnach sogar um drei Prozentpunkte auf 40 Prozent zugelegt haben, während sich die Grünen mit der Rolle als viertstärkste Kraft im Landesparlament zufrieden geben müssen.

Hoffen auf Koalitionsbruch

Doch die Hoffnung stirbt zuletzt. Die „Bayern-Koalition“ bestehend aus CSU und Freien Wählern ist längst kein so monolithischer Block mehr wie in der vergangenen Legislaturperiode. Ein Koalitionsbruch scheint wegen des eigenwilligen Kurses des Freie-Wähler-Vorsitzenden und stellvertretenden Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger jedenfalls nicht mehr ausgeschlossen. Es gibt sogar schon einen Zeitpunkt dafür: Die Bundestagswahl 2025, bei der Aiwanger seine Partei unbedingt in den Bundestag bringen will - koste es, was es wolle und auch auf Kosten der CSU.

Im Falle eines Koalitionsbruchs kämen für die CSU in Bayern eigentlich nur die Grünen als neuer Partner in Frage, denn die SPD im Freistaat ist sehr schwach geworden und ihr Partei- und Fraktionschef Florian von Brunn für die Christsozialen darüber hinaus ein rotes Tuch.

Söders Rolle für die Grünen

Die Grünen haben nie ein Hehl daraus gemacht, an der Seite der CSU mitregieren zu wollen, während Söder und seine CSU auf größtmögliche Distanz zu ihnen gegangen sind. Söder ließ vor der Landtagswahl keine Gelegenheit aus, eine Koalition mit den Grünen auszuschließen. Nach der AfD waren und sind die Grünen für die CSU der politische Gegner Nummer Eins. Die Unterstützung in der CSU für diese Position war und ist groß.

Und dann ist da noch die Ankündigung Söders, nur zwei Legislaturperioden regieren zu wollen. Würde er es ernst meinen, wäre 2028 Schluss für ihn und er müsste beizeiten einen Nachfolger aufbauen, der vielleicht Schwarz-Grün weniger ablehnend gegenüber steht. Doch eine solche Nachwuchsförderung traut dem Alpha-Tier Söder niemand zu. Und von der Ankündigung, nur zwei Legislaturperioden regieren zu wollen, hat sich Söder auch schon entfernt. Vor den bayerischen Grünen tut sich eine lange Durststrecke auf.