FDP–Kritik an CSU–Vorhaben: Kosten ohne Gegenfinanzierung

Lesedauer: 2 min

Ein Schriftzug der FDP ist zu sehen.

Die jüngsten CSU–Beschlüsse mit Verbesserungen für Bürger und Wirtschaft werden von FDP–Haushaltsexperten als eine Art ungedeckter Scheck in zweifacher Milliardenhöhe kritisiert. „Einerseits bekennt sich die CSU mit der CDU zur Schuldenbremse, andererseits beschließt sie ein Programm, welches eine Lücke von fast 50 Milliarden Euro in den Haushalt reißen würde“, sagte der stellvertretende FDP–Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Christoph Meyer, der Deutschen Presse–Agentur in Berlin.

Veröffentlicht: 26.07.2023