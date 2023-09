Landtag

FDP–Fraktionschef: Halte Aiwanger nicht für Antisemiten

München / Lesedauer: 1 min

Martin Hagen, Landesvorsitzender der FDP in Bayern. (Foto: Sven Hoppe/dpa-Pool/dpa )

Der FDP–Fraktionschef im bayerischen Landtag, Martin Hagen, hat Vize–Ministerpräsident Hubert Aiwanger für seinen Umgang mit der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt kritisiert, sich von Rücktrittsforderungen von SPD und Grünen aber distanziert. „Ich halte Sie nicht für einen Antisemiten“, sagte Hagen am Donnerstag bei einer Sondersitzung des sogenannten Zwischenausschusses im Landtag in München an die Adresse Aiwangers.

Veröffentlicht: 07.09.2023, 13:15 Von: Deutsche Presse-Agentur