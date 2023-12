FCB im Topspiel gegen Stuttgart ohne Kimmich und Goretzka

Der FC Bayern München geht personell arg geschwächt in das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga gegen den VfB Stuttgart. Die Nationalspieler Joshua Kimmich und Leon Goretzka fallen beide kurzfristig erkrankt aus. Damit hat Trainer Thomas Tuchel im defensiven Mittelfeld zusätzlich ein gravierendes Aufstellungsproblem. Einsatzfähig ist dagegen Torjäger Harry Kane, der an den vergangenen Tagen ebenfalls gekränkelt hatte.

Für Kimmich und Goretzka kommen Raphael Guerreiro und Youngster Aleksandar Pavlović neu in die Münchner Startformation. Konrad Laimer wird allerdings wohl rechts spielen müssen, weil Noussair Mazraoui verletzt ausfällt. Kingsley Coman, der sich ebenfalls beim 1:0 in der Champions League gegen Manchester United eine Muskelverletzung an der Wade zugezogen hatte, wird in der Offensive durch Thomas Müller ersetzt, der mal wieder beginnen darf.

„Es gibt jetzt extrem viele Ausfälle und nur noch sehr wenig Spieler auf der Bank, deshalb beeinträchtigt uns das natürlich schon, aber der Fokus liegt jetzt ganz klar auf uns“, sagte Tuchel unmittelbar vor dem Spiel bei DAZN. Wie es die Bayern taktisch angehen werden, wollte der Coach nicht verraten.