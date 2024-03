FCA-Coach Thorup: Keine neuen Saisonziele trotz Erfolgswelle

Trotz eines inzwischen großen Abstands zur Abstiegszone will der FC Augsburg seine Saisonziele vorerst nicht nach oben korrigieren. Das unterstrich Trainer Jess Thorup am Donnerstag. Bei der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) antwortete der Däne auf die Frage, ob die Schwaben nicht so langsam in Richtung Europapokal-Plätze schielen könnten: „Nein. Für mich wird der Fokus immer auf dem nächsten Spiel sein.“ Zugleich erinnerte er: „Wir haben auch nur vier Punkte Vorsprung auf Rang 15.“

Das Polster zum Relegationsrang der Fußball-Bundesliga, den der 1. FC Köln einnimmt, beträgt dagegen komfortable zwölf Zähler. Mit einem Sieg gegen Aufsteiger Heidenheim und Punktverlusten der direkten Rivalen könnte der FCA am 25. Spieltag sogar auf Platz acht vorrücken. „Wenn wir gewinnen, können wir uns im Mittelfeld festsetzen, das ist klar“, räumte der 54-Jährige ein.

Thorup forderte von seinem Team, die positiven Eindrücke und Erkenntnisse des famosen 6:0 zuletzt in Darmstadt mitzunehmen, um den dritten Sieg nacheinander zu feiern. Er erinnerte daran, dass derartige Serien in der Augsburger Bundesliga-Historie Seltenheitswert haben. „Ich habe das Gefühl, dass wir die richtigen Schritte nach vorne gemacht haben“, meinte der Coach. In Statistiken wie Passquote oder Laufbereitschaft habe sich seine Mannschaft bereits deutlich gesteigert.

Neben den Langzeitverletzten Raphael Framberger und Reece Oxford fehlt den Augsburgern nur Mads Pedersen wegen seiner Rot-Sperre und Patric Pfeiffer wegen Oberschenkelproblemen. Der Abwehrspieler soll in der nächsten Woche in das Mannschaftstraining zurückkehren.