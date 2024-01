FC Ingolstadt verpflichtet dänischen Mittelstürmer Grönning

Der FC Ingolstadt hat den dänischen Fußball-Profi Sebastian Grönning unter Vertrag genommen. Der 26 Jahre alte Mittelstürmer kommt vom spanischen Drittligisten CD Castellón nach Oberbayern, wie die Schanzer am Mittwoch bekanntgaben. Transferdetails wie die Ablösesumme oder die Vertragsdauer verriet der FCI nicht.

Grönning sei „ein großgewachsener Strafraumstürmer, der aufgrund seiner Physis eine enorme Wucht mitbringt. Auch versprüht er - nicht zuletzt durch seine Kopfballstärke und Bestimmtheit in der Box - Torgefahr“, sagte Sportdirektor Ivo Grlic.

Nach seiner Ausbildung in der Jugend des dänischen Vereins Aalborg BK spielte Grönning unter anderem in Südkorea, Griechenland und zuletzt ein halbes Jahr bei Castellón. In Ingolstadt soll er mithelfen, den Verein zurück in die 2. Bundesliga zu schießen. Sein Debüt könnte der Stürmer am Sonntag (13.30 Uhr) im Heimspiel gegen Dynamo Dresden geben.