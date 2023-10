FC Bayern will mit Sieg in Länderspielpause starten

Eine Woche nach dem Verlust der Tabellenspitze in der Fußball-Bundesliga will der FC Bayern München am Sonntag (17.30 Uhr) mit einem Sieg gegen den SC Freiburg in die Länderspielpause starten. Man wisse um die Schwere der Aufgabe, aber man wolle unbedingt gewinnen, sagte Trainer Thomas Tuchel.

Nach drei Englischen Wochen am Stück ließ Tuchel offen, welche personellen Umstellungen er auch mit Blick auf die Kraftreserven seiner Profis vornehmen werde. Ein Kandidat für einen Startelfeinsatz ist für den Bayern-Trainer Thomas Müller, der zuletzt als Joker überzeugte.

In 23 Bundesliga-Heimspielen gegen Freiburg musste der FC Bayern bei 20 Siegen noch keine Niederlage einstecken. Die Niederlage in der Nachspielzeit aus dem Pokal-Viertelfinale vor einem halben Jahr in der Allianz Arena ist aber Warnung genug für die Münchner.