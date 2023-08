Bundesliga

FC Bayern verurteilt rassistische Beleidigungen gegen Tel

München / Lesedauer: 1 min

Die Spieler von Leipzig jubeln bei der Siegerehrung. (Foto: Sven Hoppe/dpa )

Der FC Bayern München hat rassistische Beleidigungen gegen seinen Stürmer Mathys Tel in sozialen Netzwerken „aufs Schärfste“ verurteilt. „Wer solche widerlich rassistischen Dinge schreibt, ist kein Fan des FC Bayern“, schrieb der deutsche Fußball–Rekordmeister am Sonntagabend in einer Mitteilung.

Veröffentlicht: 13.08.2023, 19:54 Von: Deutsche Presse-Agentur