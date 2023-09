FC Bayern verleiht Talent Wanner nach Elversberg

Der FC Bayern München leiht Fußball–Talent Paul Wanner an die SV Elversberg aus. Der 17 Jahre alte Mittelfeldspieler soll beim Zweitliga–Aufsteiger Spielpraxis sammeln, wie der deutsche Fußball–Rekordmeister am Freitag mitteilte. Wanner durchlief beim FC Bayern von der U14 an alle Nachwuchsmannschaften. Im Januar 2022 debütierte er in der Profi–Mannschaft.