FC Bayern München bindet Nachwuchstrio langfristig

Der FC Bayern München hat die Verträge mit den Nachwuchsspielern Vincent Manuba, Grayson Dettoni (beide 18) und Maximilian Schuhbauer (17) verlängert. Die beiden Amateurspieler Manuba und Dettoni sowie U19-Akteur Schuhbauer unterschrieben beim deutschen Fußball-Rekordmeister jeweils einen neuen Kontrakt bis Ende Juni 2026. Manuba und Schuhbauer sind Rechtsverteidiger, Dettoni ist Innenverteidiger.

„Alle drei sind schon lange bei uns in der Akademie und spielen schon seit vielen Jahren für unsere Nachwuchsmannschaften. Vince und Grayson haben bereits einige Einsätze bei unseren Amateuren gehabt, Max als 2006er spielt regelmäßig in unserer U19. Wir sind gespannt auf ihre weiteren Entwicklungsschritte“, erklärte am Mittwoch der Sportliche Leiter des FC-Bayern-Campus, Halil Altintop.