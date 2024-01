FC Bayern mit Personalsorgen: Schwere Aufgabe in Augsburg

Der in der Defensive geschwächte FC Bayern bestreitet am Samstag (15.30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga das schwere Auswärtsspiel gegen den FC Augsburg. Trainer Thomas Tuchel kann neuerdings die verletzten Dayot Upamecano, Konrad Laimer und auch Joshua Kimmich nicht einsetzen. Der Bayern-Coach muss daher improvisieren. Neuzugang Eric Dier und Matthijs de Ligt werden die Innenverteidigung des Rekordmeisters bilden. Im defensiven Mittelfeld sollen Youngster Aleksandar Pavlovic und Leon Goretzka auflaufen.

Seine beiden vergangenen Bundesliga-Auswärtsspiele in Augsburg hat der FC Bayern mit 1:2 und 0:1 jeweils verloren. Das zeigt, wie kompliziert die Dienstreise wird. Tuchel verkündete aber entschlossen: „Wir werden das Spiel gewinnen und werden uns nicht kümmern, was vorher war. Wir sind in der Pflicht und werden liefern.“