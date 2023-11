Champions League

FC Bayern mit Kimmich und Goretzka

München / Lesedauer: 1 min

Münchens Trainer Thomas Tuchel kommt ins Stadion. (Foto: Tom Weller/dpa )

Trainer Thomas Tuchel nimmt im Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen Galatasaray Istanbul eine Änderung im Münchner Team im Vergleich zum 4:0 gegen Borussia Dortmund vor. Der in der Fußball-Bundesliga gesperrte Nationalspieler Joshua Kimmich kommt am Mittwochabend in der Allianz Arena im Mittelfeld zusammen mit Leon Goretzka zum Einsatz.

Veröffentlicht: 08.11.2023, 20:38 Von: Deutsche Presse-Agentur