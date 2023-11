FC Bayern bindet Mittelfeld-Talent Pavlović bis 2027

Der FC Bayern München hat den defensiven Mittelfeldspieler Aleksandar Pavlović langfristig an sich gebunden. Der 19-Jährige bekommt beim deutschen Fußball-Rekordmeister einen Profivertrag bis zum 30. Juni 2027, wie der Bundesligist am Mittwoch mitteilte. Der gebürtige Münchner spielt seit seinem siebten Lebensjahr für die Bayern. Beim 8:0 gegen Darmstadt 98 kam er zuletzt erstmals in der Bundesliga zum Einsatz.

„Als echter Münchner hat er es in die erste Mannschaft des FC Bayern geschafft ‐ unsere Fans träumen davon, dass solche Geschichten Realität werden, und uns im Club geht es genauso“, sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen in der Vereinsmitteilung. Der Weg von Pavlović solle „Vorbild sein für unsere Talente“. Sportdirektor Christoph Freund lobte das Mittelfeld-Talent als „ungemein lernwillig, ehrgeizig und sehr entschlossen, was seine Ziele angeht“. Pavlović kündigte derweil an, weiter hart an sich arbeiten zu wollen.