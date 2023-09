FC Bayern beim Angstgegner — FC Augsburg gegen Bochum

Der FC Bayern München muss für einen weiterhin makellosen Saisonstart in der Fußball–Bundesliga am 3. Spieltag bei einem Angstgegner bestehen. Der deutsche Meister gastiert am Samstag (18.30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach. In den jüngsten fünf Pflichtspielen gegen die Borussia gab es keinen Sieg für die Münchner. „Sobald eine Serie gegen uns läuft, glauben wir nicht an Serien“, sagte Trainer Thomas Tuchel zu dem Negativlauf.

Im Borussia–Park hoffen der Trainer und die Bayern–Fans auf weitere Tore von Harry Kane. „Wenn du in den ersten zwei Bundesligaspielen drei Tore machst, ist alles in der Spur“, sagte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft zu seinem großartigen Start beim FC Bayern.

Der FC Augsburg empfängt am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) den VfL Bochum. „Wir spielen zu Hause, wollen den ersten Saisonsieg und werden alles dafür tun“, sagte Trainer Enrico Maaßen. Für die Augsburger ist es das erste Spiel ohne Nationalspieler Mergim Berisha. Der Torjäger ist zum Liga–Konkurrenten TSG Hoffenheim gewechselt.