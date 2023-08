FC Augsburg zum Saisonstart ohne Neuzugang Okugawa

Der FC Augsburg muss den Saisonstart ohne den japanischen Neuzugang Masaya Okugawa bestreiten. Der vom Zweitliga–Absteiger Arminia Bielefeld verpflichtete Offensivspieler fällt mit einer Innenbandverletzung mehrere Wochen aus, wie der Fußball–Bundesligist mitteilte. Eine Operation sei nicht notwendig. Okugawa hatte sich im Training verletzt. In der vergangenen Spielzeit kam der 27–Jährige für Bielefeld in 30 Partien auf fünf Tore zehn Torvorlagen.

Der FCA startet nach der ersten DFB–Pokal–Runde am kommenden Wochenende beim Drittliga–Aufsteiger SpVgg Unterhaching mit einem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am 19. August in die neue Bundesliga–Saison.