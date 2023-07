FC Augsburg verliert XXL–Test gegen PSV Eindhoven

Der FC Augsburg hat zum Abschluss seines Trainingslagers in Österreich ein Testspiel mit Überlänge gegen den niederländischen Fußball–Erstligisten PSV Eindhoven verloren. Nach zweimal 75 Minuten stand es am Samstag in Irdning 1:2. Der kroatische Angreifer Dion Beljo brachte den Bundesligisten vor 400 Zuschauern in der Steiermark in der 14. Minute in Führung.

Für den niederländischen Topclub, bei dem auch der Ex–Augsburger Ricardo Pepi im Laufe der XXL–Partie eingewechselt wurde, trafen der ehemalige Gladbacher Luuk De Jong (19.) und Julian Kwaaitaal (107.). Augsburgs Angreifer Ermedin Demirović vergab bei seinem Comeback nach einer Verletzung den Ausgleich. Der 25–Jährige scheiterte mit einem schwach geschossenen Foulelfmeter an PSV–Torwart Walter Benitez (123.).