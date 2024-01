FC Augsburg verleiht Winther nach Portugal

Fußball-Bundesligist FC Augsburg verleiht Abwehrspieler Frederik Winther (23) bis zum Sommer an den portugiesischen Erstligisten GD Estoril Praia. Über die genauen Modalitäten zwischen den Clubs wurde Stillschweigen vereinbart, teilten die Augsburger am Montagabend mit. Der Däne Winther, der noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 beim FCA besitzt, kam in dieser Saison nur beim DFB-Pokalspiel in Unterhaching zum Einsatz. Außerdem stand der Innenverteidiger dreimal im Bundesliga-Kader.