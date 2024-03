FC Augsburg gewinnt Testspiel gegen Zweitligist Fürth

Der FC Augsburg hat ein Testspiel in der Länderspielpause gegen die SpVgg Greuther Fürth gewonnen. Der Fußball-Bundesligist setzte sich am Donnerstag im eigenen Stadion mit 4:1 (1:0) durch. Die Tore erzielten Felix Uduokhai vor der Pause sowie Mads Pedersen, Arne Maier und Pep Biel in Durchgang zwei.

Die Gastgeber von Trainer Jess Thorup waren dem Zweitligisten aus Franken überlegen und hätten noch mehr Tore erzielen können. Fürth gelang in der Schlussphase per Foulelfmeter durch Dennis Srbeny nur noch der Ehrentreffer.

Der FCA ist derzeit in blendender Form und kletterte durch zuletzt vier Siege in Serie in der Bundesliga-Tabelle in Richtung Europacup-Ränge. Nach der Länderspielpause empfangen die Schwaben am Ostersonntag den Abstiegskandidaten 1. FC Köln.

Fürth indes schwächelte in der 2. Liga heftig und verspielte durch drei Niederlagen nacheinander wohl seine Chancen auf den Aufstieg. Die Mannschaft von Coach Alexander Zorniger empfängt ebenfalls am Ostersonntag den Hamburger SV.