FC Augsburg gegen Leipzig wieder mit Dorsch: Biel fraglich

Niklas Dorsch steht vor einem Comeback beim FC Augsburg. Der defensive Mittelfeldspieler habe nach seiner Zwangspause wegen Leistenproblemen in dieser Woche wieder regulär trainiert, berichtete Trainer Jess Thorup am Donnerstag. Der 26-jährige Dorsch dürfte demnach in den Kader für das Heimspiel gegen RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zurückkehren. „Es sieht sehr gut aus“, meinte der Coach. Dorsch hatte den Fuggerstädtern wegen einer Gelbsperre und anschließend der Leistenblessur seit Mitte Januar gefehlt.

Etwas Sorgen bereitet indes Neuzugang Pep Biel. Der im Winter verpflichtete Offensivakteur (27) klagte zuletzt über Probleme in der Wade und verpasste Trainingseinheiten. Am Donnerstag konnte er mit dem Team nur das Aufwärmprogramm absolvieren. „Wir hoffen, dass er morgen auf dem Platz und am Samstag dann im Kader sein kann“, sagte Thorup.

Gegen die zuletzt kriselnden Leipziger, die in der Tabelle auf Rang fünf abrutschten, will der FCA den ersten Heimsieg dieses Kalenderjahres feiern. Dadurch könnte der Vorsprung auf die Abstiegszone im Idealfall auf zehn Zähler ausgebaut werden.

Die zweite Halbzeit zuletzt beim Spiel in Bochum (1:1) stimmt Thorup optimistisch. „Wir müssen uns jetzt nochmal steigern und über 90 Minuten eine Topleistung bringen.“ Die Grundlage für den Erfolg sei eine gute Defensive, die in dieser Saison noch kein Zu-Null-Spiel schaffte. „Wir müssen versuchen, einen Clean Sheet zu halten“, sagte der dänische Coach, „es wird Zeit“.