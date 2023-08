Statistik

Fast so viele Touristen wie vor Corona

Fürth / Lesedauer: 1 min

Ein Schild weist den Weg zu einem Campingplatz. (Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild )

Im ersten Jahr ohne Corona–Beschränkungen seit 2020 sind die Touristen wieder nahezu in ehedem gewohnter Zahl nach Bayern geströmt. Das Statistische Landesamt in Fürth meldete am Donnerstag für das erste Halbjahr 17,3 Millionen Gäste, über ein Viertel mehr als in der ersten Hälfte des vergangenen Jahres.

Veröffentlicht: 10.08.2023, 14:04 Von: Deutsche Presse-Agentur