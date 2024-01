Familienstreit wegen eines Ladekabels: Mutter ruft Polizei

Ein Familienstreit wegen eines Handyladekabels hat in Altdorf (Landkreis Landshut) für einen Polizeieinsatz gesorgt. Zwischen einer Jugendlichen und ihren Eltern sei es am Dienstag zum Streit gekommen, weil die 16-Jährige ihr Ladekabel nicht gefunden und deshalb in der Wohnung randaliert habe, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Mutter rief daraufhin die Polizei, wie ein Sprecher sagte. Eine Streife ordnete den Angaben zufolge an, dass die Familienmitglieder sich über Nacht aus dem Weg gehen sollten. Ob die 16-Jährige das Ladekabel noch fand, war der Polizei nicht bekannt.