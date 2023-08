Familie bei Traktorunfall verletzt: Zwei Schwerverletzte

Ein Traktorfahrer und vier Mitfahrer sind bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Ansbach zum Teil schwer verletzt worden. Ein bislang unbekannter Autofahrer nahm ihnen die Vorfahrt und flüchtete anschließend, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag berichtete.

Der 58–jährige Traktorfahrer war am Mittwoch in Weiltingen mit seiner Tochter, seinem Sohn und seinen beiden Enkelkinder auf dem Trecker mit Anhänger unterwegs. An einer Einmündung missachtete ein Autofahrer die Vorfahrt des Treckers. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Traktorfahrer nach rechts aus, geriet ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Die 35–jährige Tochter des Traktorfahrers wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der 58–Jährige erlitt mittelschwere Verletzungen. Der 29–jährige Sohn sowie die beiden Enkel im Alter von drei und fünf Jahren kamen mit leichten Verletzungen davon. Alle wurden in Krankenhäuser gebracht. Lebensgefahr besteht laut Polizei bei keinem der Verletzten.

Wie der Polizeisprecher schilderte, handelte es sich bei dem Traktor um einen Zweisitzer. Die anderen drei Mitfahrer hatten sich seitlich auf dem Fahrzeug platziert.

Der Unfallverursacher hielt kurz an, fuhr dann aber unerkannt weiter. Zeugen beschrieben das Fahrzeug als einen größeren schwarzen SUV. Der Traktor und der Anhänger wurden bei dem Unfall völlig zerstört. Der Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.