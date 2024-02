Fahrzeugkorso von Landwirten mit rund 250 Fahrzeugen

Landwirte haben in Deggendorf ein Fahrzeugkorso unter dem Motto „Gegen die Ampelpolitik“ veranstaltet. Bei der Sternrundfahrt waren rund 250 Fahrzeuge dabei, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Mit Traktoren, Lkw und Autos demonstrierten die Bauern von Deggendorf ausgehend am Freitagabend. Die Versammlung verlief laut Polizei ruhig.