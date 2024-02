Fahrradfahrerin wird von Auto angefahren und stirbt

Eine 59-jährige Radfahrerin ist auf einer Kreisstraße im Landkreis Freising von einem Auto angefahren worden und gestorben. Der 62-jährige Autofahrer sei der Radlerin aus zunächst unklaren Gründen am Samstag von hinten aufgefahren, teilte die Polizei mit. Die Frau stürzte daraufhin und starb kurz darauf an der Unfallstelle bei Au in der Hallertau. Die Staatsanwaltschaft hat ein Gutachten angefordert.