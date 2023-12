Fahrradfahrerin in Ingolstadt tödlich verunglückt

Eine Fahrradfahrerin ist am Donnerstagmorgen in Ingolstadt tödlich verunglückt. Die 70 Jahre alte Frau fuhr auf dem Fahrradweg, als sie aus zunächst ungeklärten Gründen auf die Straße stürzte, wie die Polizei mitteilte. Dort wurde sie von Ersthelfern versorgt, die den Notruf absetzten. Der Notarzt und der Rettungsdienst versuchten, die Frau zu reanimieren, aber sie starb noch an der Unfallstelle.