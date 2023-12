Coburg

Fahrradfahrer begeht Unfallflucht auf Polizeiparkplatz

Coburg / Lesedauer: 1 min

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. (Foto: Carsten Rehder/dpa )

Ein Fahrradfahrer hat in Oberfranken auf dem Parkplatz der Polizei einen Unfall gebaut und ist anschließend geflüchtet. Der 37-Jährige benutzte sein Handy und sei deswegen am Donnerstag gegen ein Verkehrsschild gefahren, so die Polizei am Freitag.

Veröffentlicht: 29.12.2023, 11:45 Von: Deutsche Presse-Agentur