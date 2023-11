Landkreis Hof

Fahrerloses Auto rollt aus Tankstelle und prallt gegen Mauer

Naila / Lesedauer: 1 min

Ein Absperrband wird vor einem Polizeiwagen ausgerollt. (Foto: David Inderlied/dpa/Illustration )

An einer Tankstelle im oberfränkischen Naila (Landkreis Hof) ist ein fahrerloses Auto auf eine Straße gerollt und gegen eine Mauer gestoßen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte der 54 Jahre alte Fahrer am Freitagnachmittag vermutlich vergessen, die Handbremse zu ziehen und einen Gang einzulegen.

Veröffentlicht: 18.11.2023, 09:45 Von: Deutsche Presse-Agentur