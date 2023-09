Fahrer von Sonne geblendet: Transporter erfasst Radfahrerin

Vermutlich weil die Sonne ihn blendete, hat der Fahrer eines Transporters im schwäbischen Landkreis Unterallgäu eine Radfahrerin angefahren. Die Frau schwebe nach dem Unfall am Montagmorgen bei Breitenbrunn in Lebensgefahr, teilte eine Polizeisprecherin mit.

Der Transporter und die Radfahrerin waren in gleicher Richtung auf einer Staatsstraße unterwegs. Nach Kenntnissen der Polizei wurde der 23–jährige Fahrer des Transporters an einem ansteigenden Straßenabschnitt von der aufgehenden Sonne so stark geblendet, dass er die 62–Jährige Frau übersah und sie erfasste. Ein Rettungshubschrauber flog die Radfahrerin mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittle nun zum genauen Unfallhergang. Die Staatsanwaltschaft habe zudem einen Gutachter beauftragt.