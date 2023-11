Fahrer prallt mit Auto gegen Brückenpfeiler und stirbt

Ein junger Autofahrer ist nach einem Unfall in Unterfranken im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam der 20-Jährige am Donnerstag bei Collenberg (Landkreis Miltenberg) mit seinem Wagen von einer Straße ab und prallte anschließend gegen den Pfeiler einer Eisenbahnbrücke. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen, wo er am Samstag seinen Verletzungen erlag.