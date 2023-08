Autounfall

Fahrer flüchtet berauscht und ohne Führerschein vor Polizei

Regensburg / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. (Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild )

Ein Autofahrer ist in Regensburg ohne Führerschein, betrunken und unter Drogeneinfluss vor der Polizei geflüchtet. Der 29–Jährige war von einem Zeugen in der Nacht zum Sonntag nach einem Unfall an einer Schlossmauer gemeldet worden, wie die Polizei mitteilte.

Veröffentlicht: 06.08.2023, 10:26 Von: Deutsche Presse-Agentur