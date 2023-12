Fahrer erleidet epileptischen Anfall auf A96

Ein Autofahrer hat während der Fahrt auf der Autobahn 96 einen epileptischen Anfall erlitten und ist schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, verlor der Mann wegen des Anfalls das Bewusstsein und kam bei dem Unfall am Freitag bei Erkheim (Landkreis Unterallgäu) von der Fahrbahn ab. Der Mann prallte mit seinem Wagen frontal in die Mittelleitplanke. Der Rettungsdienst brachte ihn schwer verletzt in eine Klinik.