Fahrer eines Sattelkippers erleidet Stromschlag beim Abladen

Fremdingen / Lesedauer: 1 min

Ein 55–Jähriger hat beim Abladen seines Sattelkippers einen Stromschlag erlitten. Die kippbare Ladefläche sei am Mittwoch in der Kiesgrube nahe Fremdingen (Landkreis Donau–Ries) an eine Oberleitung gekommen, teilte die Polizei mit.

Veröffentlicht: 24.08.2023, 11:14 Von: Deutsche Presse-Agentur