Fahranfängerin mit 90 Kilometern pro Stunde unterwegs

Drei Mal so schnell wie erlaubt ist eine 19 Jahre alte Fahranfängerin in München mit dem Auto unterwegs gewesen. Statt Tempo 30 fuhr sie in der Nacht auf Sonntag mit einer Geschwindigkeit von bis zu 90 Kilometern pro Stunde durch die Stadt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Fahrerin befindet sich den Angaben zufolge noch in der Probezeit. Sie müsse nun ein Bußgeld von 1000 Euro zahlen und erhalte zwei Punkte in Flensburg. Die Polizei verhängte außerdem ein zweimonatiges Fahrverbot.