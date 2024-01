Landkreis Augsburg

Fahranfänger und Mitfahrer bei Autounfall schwer verletzt

Westendorf / Lesedauer: 1 min

Ein Krankenwagen ist mit Blaulicht auf Einsatzfahrt. (Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild )

Ein 18-jähriger Autofahrer hat am späten Donnerstagabend in Schwaben einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Aus bisher ungeklärtem Grund kam der Mann auf der B2 bei Westendorf (Landkreis Augsburg) von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Veröffentlicht: 05.01.2024, 10:30 Von: Deutsche Presse-Agentur