Verkehr

Fahranfänger rast durch München

München / Lesedauer: 1 min

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei. (Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild )

Ein 20 Jahre alter Fahranfänger ist in München in der Nacht auf Donnerstag viel zu schnell unterwegs gewesen - zeitweise mit bis zu 160 km/h statt der erlaubten 50. Zivile Beamte waren dem Auto hinterhergefahren und hatten die Geschwindigkeit gemessen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.