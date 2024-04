Ex-Profi Haas wird in Fürth neuer U23-Trainer

Leo Haas, Spieler des Fußball Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth, aufgenommen am 08.07.2010 während des offiziellen Fototermins des Vereins für die Saison 2010-11 in der Trolli-Arena in Fürth (Mittelfranken). Der Ex-Profi wird neuer U23-Trainer.

(Foto: Daniel Karmann/dpa )