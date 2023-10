Pro-Palästina-Demo

Europas Rabbiner warnen vor Erstarken der Rechten

München / Lesedauer: 2 min

Plenarsitzung im Berliner Abgeordnetenhaus zu der Lage nach dem Terroranschlag der Hamas. (Foto: Carsten Koall/dpa )

Europas Rabbiner warnen vor einem Erstarken der extremen Rechten, sollten die Staaten nicht mit Nachdruck auf Pro-Palästina-Demos und etwaige Ausschreitungen reagieren. „Die anhaltenden Unruhen und Demonstrationen zur Unterstützung der Hamas sind nicht nur eine Bedrohung für die jüdische Gemeinde in Europa, sondern für den Fortbestand der europäischen Demokratie selbst, wenn die Regierungen Europas darauf nicht entschlossen und konsequent reagieren“, betonte der Präsident der Konferenz der Europäischen Rabbiner (CER), Oberrabbiner Pinchas Goldschmidt, am Freitag in München.

Veröffentlicht: 20.10.2023, 14:55 Von: Deutsche Presse-Agentur