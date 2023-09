Landkreis Schweinfurt

Etwa 1000 aufgetürmte Strohballen brennen auf Feld

Stadtlauringen

Feuerwehrleute stehen zusammen, um den Einsatz zu besprechen. (Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild )

Etwa 1000 brennende Strohballen auf einem Feld in Stadtlauringen (Landkreis Schweinfurt) haben ein Großaufgebot mehrerer Feuerwehren auf den Plan gerufen. Die auf 200 Metern aufgetürmten Ballen haben am späten Dienstagabend aus bislang unklarer Ursache Feuer gefangen, wie die Polizei am Mittwoch berichtete.

Veröffentlicht: 13.09.2023, 10:56 Von: Deutsche Presse-Agentur