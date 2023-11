Etat der Festspiele: Stadt gibt mehr als 1,5 Millionen

Die Stadt Bayreuth zahlt 2024 mehr als 1,5 Millionen Euro für den Etat der Bayreuther Festspiele. Das beschloss der Stadtrat am Mittwoch. Demnach gibt es aus der Stadtkasse gut 1,524 Millionen Euro für das weltberühmte Festival, genauso viel wie in diesem Jahr. Im Jahr zuvor betrug der städtische Zuschuss 1,573 Millionen Euro.

Die Stadt sei nicht frei in ihrem Zuschuss für die Festspiele, erläuterte der Bayreuther Kulturreferent Benedikt Stegmayer. Die Höhe entspreche den Gesellschaftsanteilen an der Festspiel-GmbH. In der GmbH halten Bund, Land und die Mäzenen-Vereinigung Gesellschaft der Freunde von Bayreuth je 29 Prozent, 13 Prozent hat die Stadt Bayreuth.

Die Verteilung der Anteile soll sich aber ändern, wie die bayerische Staatsregierung im Sommer beschlossen hatte: Weil die Vereinigung angekündigt hatte, wegen geringerer Einnahmen weniger für die Festspiele zu zahlen, sollen nach dem Willen Bayerns Bund und Land frei werdende Anteile übernehmen.

Zuletzt hatten geplante Einsparungen bei den Festspielen für Aufsehen gesorgt. Der Chor müsse kleiner werden, und beim Orchester gebe es „Einsparungen im sechsstelligen Bereich“, hatte die Festspielleitung mitgeteilt.

Die Festspielleitung hinterfrage alle Ausgaben kritisch und mache Vorschläge, wie sich die Ausgaben reduzieren ließen, sagte Stegmayer vor dem Stadtrat.