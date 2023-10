Ersthelfer retten Mann aus Kanal

Ein 30-Jähriger ist in Mühldorf am Inn in einen Kanal gestürzt und dabei leicht verletzt worden. Ersthelfer retteten den Mann am Dienstag mit einem Rettungsring, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Am Inn-Kanal entlang sind Rettungsmittel wie der Ring für Notfälle verteilt, sagte ein Sprecher. Rettungskräfte brachten den Mann ins Krankenhaus.